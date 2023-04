Na zege in ‘The masked singer’: Tovenaar maakt eerst solosingle (mét de hulp van Champignon)

Hij is nog maar net uit de kast als Tovenaar in ‘The masked singer’, en daar komt Aaron Blommaert (20) alweer met nieuws. Op 5 mei lost hij zijn eerste solosingle ‘Zonde’. Die schreef hij samen met Miguel ‘Champignon’ Wiels.

Vrijdagavond pakte Aaron Blommaert de overwinning in The masked singer, waar hij de voorbije weken schuilging achter Tovenaar. Dat hij kan zingen, liet hij onder meer al horen in de boyband Bobby en in #LikeMe. Onlangs tekende hij een solocontract bij platenfirma Universal. Nu het momentum er is, kondigt Blommaert zijn eerste single aan, Zonde. Die verschijnt komende vrijdag, op 5 mei.

(lees verder onder de foto)

© VTM

Blommaert kiest voor Nederlandstalige pop en deed voor Zonde beroep op Miguel ‘Champignon’ Wiels, zijn runner-up in The masked singer. Ook de Nederlandse producer Holger Schwedt (Anouk, BLØF) is aan boord. Blommaert schreef mee aan de song. “Zelf een nummer schrijven, was een wereld die voor me openging. Toen Zonde er plots was, wist ik dat het dé song was die ik als eerste wil laten horen onder mijn eigen naam.”

Bij de platenfirma geloven ze in zijn solocarrière. “We zijn continu op zoek naar nieuwe artiesten”, zegt Patrick Guns, managing director bij Universal. “Vanzelfsprekend stond Aaron al op onze radar. We zijn enorm blij om met hem samen te werken en zijn ambities te kunnen waarmaken.”

Op sociale media deelde Blommaert al een teaser van het lied. Bekijk de video hieronder.