Elise Mertens voorbij Duitse Niemeier naar achtste finales in Madrid

Mertens, het 24e reekshoofd in de Spaanse hoofdstad, versloeg in de derde ronde de Duitse Jule Niemeier (WTA 67) in twee sets: 6-3 en 6-4. De partij duurde 2 uur en 4 minuten. In de achtste finales wacht het Franse vijfde reekshoofd Caroline Garcia (WTA 5) of de Egyptische Mayar Sherif (WTA 59).

De 27-jarige Limburgse dubbelt ook in Madrid. Samen met de Australische Storm Hunter, met wie ze het vierde reekshoofd vormt, neemt ze het in de eerste ronde op tegen de Russin Daria Kasatkina en de Italiaanse Martina Trevisan. Die wedstrijd is voorzien voor later zaterdag.

Ook Maryna Zanevska (WTA 75) stond in de Spaanse hoofdstad op de tabel. De Belgische nummer twee verloor in twee sets (6-2 en 6-3) van de Russin Liudmila Samsonova (WTA 18), het veertiende reekshoofd, in de tweede ronde. Ysaline Bonaventure (WTA 84) kwam in Madrid niet door de kwalificaties.