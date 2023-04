AC Milan ziet Zlatan Ibrahimovic opnieuw geblesseerd uitvallen, seizoenseinde dreigt voor 41-jarige Zweed

Zlatan Ibrahimovic heeft last van een nieuwe blessure, dit keer aan zijn rechterkuit. Volgens coach Stefano Pioli zal zijn toestand “de komende dagen” geëvalueerd worden. Voor de Zweedse spits van AC Milan is het in ieder geval de zoveelste blessure dit seizoen, waardoor hij mogelijk het einde van het seizoen mist.

‘Ibra’ raakte geblesseerd tijdens de opwarming voor de thuismatch tegen Lecce (2-0-winst, red.) van afgelopen zondag. AC Milan sprak zich niet uit over een mogelijke terugkeerdatum en wilde bekijken hoe de situatie zich ontwikkelt. De Milanezen gaven wel aan hoopvol te zijn voor het einde van het seizoen.

De blessure is een nieuwe tegenslag in een seizoen waarin de Zweedse ster tot februari niet beschikbaar was na een operatie aan zijn linkerknie in mei 2022, vlak nadat Milan voor het eerst sinds 2011 nog eens de titel kon pakken. Daardoor kwam hij niet in actie in de Champions League en speelde hij slechts vier competitiewedstrijden. Weliswaar kroonde de 41-jarige ‘Ibra’ zich met een penaltydoelpunt tegen Udinese op 18 maart tot de oudste doelpuntenmaker in de geschiedenis van de Serie A. De Zweedse spits is in juni ook einde contract, maar zowel hij als zijn club hebben nog niet gecommuniceerd over een eventuele verlenging.

Ibrahimovic werd eind vorige maand wel nog opgeroepen voor de Zweedse nationale ploeg voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen de Rode Duivels. Daarin mocht hij een kleine twintig minuten meespelen in de partij die Zweden met 0-3 verloor. Ondanks zijn leeftijd gaf Ibrahimovic aan dat hij nog steeds hoopte om volgend jaar op 42-jarige leeftijd mee te doen aan het EK in Duitsland. “Ik geef niet op. Uitdagingen geven me adrenaline. Ik heb altijd de drang in me om degenen die aan me twijfelen te laten zien dat ze het mis hebben”, aldus de excentrieke Zweed.