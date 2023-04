Herstelde Erdogan hervat verkiezingscampagne, Turken in België kunnen hun stem al uitbrengen

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is zaterdag na drie dagen ziekteverzuim weer in het openbaar verschenen. De 69-jarige leider betrad in Istanboel glimlachend het podium van een luchtvaartfestival, waar hij bloemen gooide naar een menigte aanhangers.

Erdogan werd dinsdagavond onwel tijdens een televisie-interview. De drie dagen erna hield hij zich gedeisd en zegde hij campagneactiviteiten af. Hij had naar eigen te zeggen te kampen met buikgriep. Minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca specificeerde later dat Erdogan lijdt aan gastro-enteritis, een spijsverteringsprobleem dat eenvoudig kan worden behandeld.

Op het luchtvaartfestival arriveerde Erdogan in het gezelschap van de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev en de Libische premier Abdelhamid Dbeibah. Turkije is een bondgenoot van Azerbeidzjan en belevert het land met wapens. Turkse militaire drones nemen een prominente plaats in tijdens het luchtvaartevenement.

135.000 stemmers in België

Over ruim twee weken worden in Turkije presidents- en parlementsverkiezingen gehouden. Erdogan, president sinds 2014 en daarvoor tien jaar premier, heeft een blok van zes oppositiepartijen tegenover zich. Zijn tegenkandidaat voor de post van staatshoofd, de 74-jarige Kemal Kilicdaroglu, doet het goed in de peilingen. De circa 3,4 miljoen Turken in het buitenland die stemgerechtigd zijn, kunnen hun stem inmiddels uitbrengen. In Hasselt kan dat aan de Trixxo Arena, de voormalige Grenslandhallen. Daar staat een enorme rij Limburgers aan te schuiven om stemmen.

In 2018, bij de vorige Turkse presidentsverkiezingen, wist Recep Tayyip Erdogan een monsterzege te verzilveren in België. Nergens in Europa haalde hij procentueel zo veel stemmen als in ons land. Of Erdogan deze verkiezingen opnieuw zoveel Turkse Belgen weet te overtuigen, valt af te wachten. Dit jaar zijn er ongeveer 135.000 personen in België die een stem mogen uitbrengen.