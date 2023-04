Charles Leclerc snelste tijdens allereerste ‘Sprint Shootout’ in de Formule 1

Voor de allereerste keer in de geschiedenis van de Formule 1 vindt er op zaterdag een ‘Sprint Shootout’ plaats, een mini-kwalificatie voor de sprintrace die eveneens op zaterdag plaatsvindt. ‘Mini-kwalificatie’ omdat het net als een normale kwalificatie uit drie delen bestaat maar met minder tijd voor iedere sessie en ook een verplichte bandencompound die gebruikt moet worden.

Tijdens de Sprint Shootout geldt ook een verplichte bandenkeuze. Tijdens SQ1 en SQ2 wordt één setje mediumbanden voorzien, in SQ3 moet verplicht één setje nieuwe zachte banden gebruikt worden.

De ingekorte sessies en het verplicht setje banden zorgt ervoor dat het meteen erop of eronder is voor heel wat rijders. In SQ1 zagen we alle wagens dan ook bijna meteen de baan op gaan om zo snel mogelijk een snelle ronde te rijden. Er is immers maar weinig tijd om een eventuele tweede poging te ondernemen en daardoor zagen we rijders in tegenstelling tot bij een normale kwalificatie verschillende snelle ronden na elkaar rijden.

Charles Leclerc reed in SQ1 de snelste tijd, voor Max Verstappen. Helemaal aan het einde van SQ1 crashte Logan Sargeant waardoor we een rode vlag kregen en het eerste kwalificatiegedeelte er meteen ook op zat.

Bij aanvang van SQ2 hetzelfde scenario als tijdens het eerste kwalificatiegedeelte, heel wat wagens stonden al drie minuten voor aanvang van de sessie te wachten in de pitlane om de baan op te gaan. Iedere minuut telt immers, zeker op een stratencircuit zoals dat van Baku.

In SQ2 was Max Verstappen nipt sneller dan Charles Leclerc, het verschil bedroeg slechts 0,083 seconde. Het zag er naar uit dat we een spannende strijd om de pole voor de sprintrace gingen krijgen tussen Verstappen en Leclerc.

Tijdens de eerste poging in SQ3 om een snelle ronde neer te zetten was het Charles Leclerc die een voorlopige polepositie claimde voor de sprintrace. Max Verstappen was een kleine twee tienden trager maar na een erg traag rondje om de banden te laten afkoelen ondernamen al de rijders nog een tweede ultieme poging.

Max Verstappen en Sergio Perez ondernamen nog een poging maar gingen niet sneller dan Leclerc. De Monegask zelf crashte nog wel tegen de muur maar veroverde desondanks de polepositie voor de sprintrace.

Charles Leclerc start de sprintrace desondanks straks van op de eerste plaats met Sergio Perez naast hem op de eerste startrij. Max Verstappen moest genoegen nemen met de derde tijd. Deze middag is er de sprintrace die in tegenstelling tot vroeger enkel voor punten wordt gereden, niet voor het bepalen van de startgrid van de race op zondag.

