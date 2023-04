Gewezen topsprinter André Greipel wordt nieuwe bondscoach van Duitse nationale wielerploeg: “De huidige generatie is sterk”

De 40-jarige Duitser noemt zijn nieuwe job een “grote uitdaging”. “Ik kijk er echt naar uit om met de atleten te werken, ik wil het beste uit hen halen. De huidige generatie is sterk. Met hen een team vormen en een gemeenschappelijk doel nastreven en dat succesvol uitvoeren, dat wordt een spannende taak.”

“André brengt niet alleen een waanzinnige hoeveelheid ervaring in, hij is ook niet gebonden aan een team en kan dus vrij en neutraal handelen”, aldus Marcus Burghardt, ex-renner en bestuurslid bij de BDR.

Sportieve leiding

Naast zijn nieuwe functie als bondscoach neemt Greipel ook de sportieve leiding. “Met André Greipel hebben we een van de meest succesvolle Duitse wielrenners voor deze positie weten te strikken. Zowel Marcus Burghardt als André Greipel kennen de structuren in de federatie zeer goed. Ze zijn altijd nauw verbonden geweest met de federatie, van hun tijd als junioren tot hun succesvolle profcarrières. Met hen beiden zullen we succesvolle wegen kunnen bewandelen”, zei Patrick Moster, die in het sportieve bestuur van de BDR zit.

De ‘Gorilla’ zette na twee jaar bij de ploeg van Israel Start-Up Nation in 2021 een punt achter zijn carrière. Zijn grootste successen kende hij in dienst van de Belgische Lotto-ploeg, waarvoor hij uitkwam tussen 2011 en 2018. Op zijn palmares staan onder meer elf etappezeges in de Tour, zeven in de Giro en vier in de Vuelta. In totaal boekte hij 158 profzeges.