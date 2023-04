Delhaize stuurt opnieuw deurwaarders naar tiental vestigingen

Met het verlengde weekend voor de deur, beloofde het vandaag een drukke dag te worden in de supermarkten. De vakbonden hadden al laten verstaan mogelijk nieuwe acties te zullen voeren, waarop Delhaize dan ook had geanticipeerd. “We hebben op grote schaal deurwaarders ingezet omdat een tiental winkels dreigde de deuren gesloten te houden. Op sommige plaatsen werd ook de lokale politie ingezet”, aldus Dekelver.

Daardoor gingen zaterdagochtend de meeste winkels van Delhaize gewoon open, sommige wel met wat vertraging. Rond 10 uur zijn er nog zeven van de 128 eigen winkels gesloten. Twee daarvan, die van Elsene (Flagey) en Bergen, liet de directie zelf preventief sluiten tot volgende dinsdag, in één andere (Prince de Liège in Molenbeek) vinden geplande herstellingswerken plaats. Vier Delhaize-filialen (Hippodroom (Antwerpen), Deurne, Marcinelle en Montigny) houden zaterdag de deuren gesloten voor klanten.

Vakbondsleden opgepakt

In Gent zijn dan weer zes vakbondsleden opgepakt bij een actie aan het warenhuis van Delhaize aan de Watersportbaan. Ze zijn meegenomen naar het commissariaat omdat ze hun identiteitskaart niet wilden tonen aan de politie, maar werden enkele uren later alweer vrijgelaten. De bonden bemoeilijkten in de vroege uurtjes met winkelkarren de toegang tot de supermarkt, waarop een gerechtsdeurwaarder de politie heeft ingeschakeld. Zij kwamen ter plaatse om de toegang voor de klanten te vrijwaren.

Bij het distributiecentrum van Delhaize in Zellik zijn zaterdag geen problemen gemeld, aldus Dekelver nog. Aangezien er donderdag echter nog een blokkade heeft plaatsgevonden, zijn er in sommige winkels mogelijk bepaalde producten niet voorradig. De woordvoerder benadrukt dat Delhaize alles in het werk stelt om de hinder voor klanten te beperken.

Het sociaal overleg bij Delhaize zit sinds de aankondiging van de intentie tot verzelfstandiging van de 128 eigen winkels begin maart muurvast. De directie garandeert bij de overname van de winkels door zelfstandige uitbaters het behoud van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de 9.000 betrokken werknemers, maar daar plaatsen de bonden vraagtekens bij. Op dinsdag 2 mei om 13 uur zitten directie en vakbonden opnieuw bijeen over de plannen, zonder sociaal bemiddelaar dit keer.