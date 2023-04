Ruth Beeckmans moest jaar geleden afscheid nemen van haar man: “We houden van jou, altijd, tot in de oneindigheid”

“Een volledig jaar zonder jou, niet is nog hetzelfde”, schrijft Ruth Beeckmans op Instagram. Het is zaterdag een jaar geleden dat haar man, haar grote liefde, plots het leven liet.

“Jouw hart dat voorgoed stopte en onze harten voor goed beschadigde. Een volledig jaar zonder jou, niet is nog hetzelfde”, schrijft de actrice en presentatrice bij een foto van haar gezin. “We missen jou, we missen ons, we missen alles wat wij samen waren, alles wat ons tot ons maakte. En het is oneindig, het gemis, maar ook de liefde.”

“De onherstelbaarheid is ondraaglijk, maar allerliefste, ik hoop dat je ergens, waar dat ook moge zijn, kan zien hoe jouw meisjes, omringd en gesteund door heel veel lieve mensen, proberen om nog schoonheid te vinden in het leven, ook al wordt het nooit meer zo schoon als het was. Daarvoor moest jij er ook nog bij zijn. We houden van jou, het allermeest, tot in de eeuwigheid.”