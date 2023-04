NBA. LeBron James en LA Lakers stoten door, Sacramento geeft zich nog niet gewonnen tegen titelverdediger Golden State

LeBron James was bij de Lakers goed voor 22 punten. Samen met D’Angelo Russell (31 punten) en Anthony Davis (16 stuks & 14 rebounds) loodste hij zijn team naar de cruciale zege. Voor de Grizzlies, die het reguliere seizoen in de Western Conference als tweede afsloten, volstonden de zestien punten van Santi Aldama niet.

Beslissende zevende duel

De Lakers nemen het in de halve finales in het westen op tegen Sacramento of Golden State. In de confrontatie tussen de Kings en de Warriors staat het na zes duels 3-3, nadat Sacramento vrijdag met 118-99 zegevierde. Malik Monk (28 punten) en De’Aaron Fox (26 punten) blonken in het Chase Center in San Francisco uit in het winnende kamp. Voor Golden State kwam Stephen Curry tot 29 punten.

Het zevende beslissende duel tussen de Kings en Warriors volgt zondag (lokale tijd) in het Golden 1 Center in Sacramento.