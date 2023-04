Consternatie bij Dortmund nadat ref geen kik geeft bij strafschopfase: “Hij heeft ons twee punten gekost”

Een voorsprong van één punt in de laatste vijf competitiewedstrijden hoopte Borussia Dortmund vast te houden op weg naar de Duitse titel. Maar vrijdagavond kregen die ambities al een ferme knauw na een billijk gelijkspel in het burenduel tegen Bochum: 1-1. Na afloop was de scheidsrechter de kop van Jut.