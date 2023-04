Een coming-out die kan tellen: Spaanse doelman zorgt na promotie voor innig moment met partner

De 28-jarige Spanjaard kwam tijdens de vieringen op het veld openlijk uit voor zijn geaardheid. Hij omhelsde zijn partner en gaf hem vervolgens een kus op de mond. Lejarraga deelde zijn coming-out op sociale media en voegde er een dankwoord aan toe voor zowel zijn partner als zijn naasten.

“Hartelijk bedankt dat je altijd aan mijn zijde stond. Zowel in de goede als in de minder goede tijden! Deze keer was het aan ons om het mooie ervan te beleven! BEDANKT”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het emotionele bericht kan op veel bijval rekenen in Spanje zelf. Het werd al anderhalf miljoen keer bekeken en kreeg talloze hartverwarmende reacties. Waaronder bijvoorbeeld van La Liga (de Spaanse voetbalcompetitie, red.) zelf: “Dankjewel Alberto voor je inspiratie. Laten we voortbouwen aan een steeds diverser en toleranter voetbal.”

Niet de eerste

Homoseksualiteit in het voetbal wordt nog vaak aanzien als taboe. Lejarraga is hoe dan ook niet de eerste voetballer die in het openbaar uit de kast komt. De Australiër Josh Cavallo zette eind 2021 nagenoeg als eerste de toon. Eerder dit jaar volgde de Tsjech Jakub Jankto diens voorbeeld met een video op sociale media.