Gift Orban reageert geprikkeld ondanks geslaagde invalbeurt: “Ik verdien het niet om op de bank te zitten”

Nee, ondanks zijn knap doelpunt was Gift Orban na afloop zeker niet in feeststemming. De Nigeriaanse aanvaller startte tegen Westerlo op de bank en dat zat hem toch niet echt lekker. Ook al had hij in die slotfase nog zijn doelpuntje meegepikt: “Mentaal was het niet makkelijk maar hopelijk kan ik nu blijven scoren. Het voelde telkens als een mislukking, ook al besef ik dat je niet elke week kunt scoren.”

“Ik besef dat elke speler hoogtes en laagtes kent in zijn loopbaan”, bleef Orban aanvankelijk nog een tikje filosofisch. “Je moet altijd gefocust blijven maar het is toch ontmoedigend dat we uiteindelijk er niet in slaagden om Play-off 1 te bereiken. Het was zeker niet makkelijk om die knop om te draaien maar de coach en de voorzitter hebben ons moed ingesproken”, verklapte Orban meteen ook het bezoek van voorzitter Ivan De Witte aan de Gentse spelersgroep. “Hij heeft ons vandaag inderdaad opgezocht en slaagde er in om het moreel op te krikken. Dat heeft ons zeker gemotiveerd.”

Ondanks zijn bankzittersstatuut wist Orban uiteindelijk met zijn tiende competitiedoelpunt van seizoen de partij in het voordeel van de Buffalo’s te beslissen: “Eindelijk scoor ik nog eens”, klonk Orban duidelijk opgelucht. “Dat heb ik echt gemist. Mentaal was het niet makkelijk maar hopelijk kan ik nu blijven scoren. Ja, het speelde toch wat in mijn hoofd. Die weken zonder treffer stoorden me echt. Het voelde telkens als een mislukking, ook al besef ik dat je niet elke week kunt scoren.”

© BELGA

“Iedereen belandt al wel eens op de bank maar elke speler heeft zijn eigen persoonlijkheid en voor mij is het toch lastig als ik niet tot scoren kom en niet veel speel. Ik voel me fit hoor. De coach beslist uiteindelijk. Ik heb wel niets misdaan ofzo hé. Dit is gewoon zijn keuze”, aldus nog Orban die na de partij ook meteen de douches opzocht en niet echt zin had in een feestje met de Gentse fans.

Ondanks zijn fraaie statistieken, beseft Orban wel dat hij nog altijd een flinke progressiemarge heeft: “ Ik ben nog jong en kan nog veel leren maar wil niet telkens op de bank zitten. Zelfs bij een grote club, zou ik zo reageren. Ik vind gewoon dat ik geen speler ben om elke match op de bank te zitten. Ik wil spelen en ook starten. Ik help de club, ook als ik niet scoor. Ik wil spelen en verdien het niet om op de bank te zitten. Een kans gemist? Die herinner ik me zelfs niet. Oja, op die pass van Matisse! Die verdediger bracht me uit evenwicht. Dat gebeurt nu eenmaal.”

Hein zalft

Vanhaezebrouck liet zich zalvend uit over Orban, niet zo blij met zijn plekje op de bank. “De eerste die staat te springen omdat hij op de bank zit, die moet ik nog tegenkomen”, zei de trainer van Gent. “Hij is nog jong, maar ik snap dat. Hij moet ook andere stappen zetten, daar maken we ons geen zorgen over.” Na de 2-1-zege tegen Westerlo richtte hij zijn aandacht elders.

© BELGA

“Ik wil twee groepen bedanken”, zei Vanhaezebrouck. “Eerst en vooral mijn spelers. Chapeau voor het karakter dat zij getoond hebben na alles wat ze de laatste weken hebben meegemaakt. Dertien hadden we er nog, fitte veldspelers. Maar we hebben gereageerd. Niet ons hoofd laten hangen, niet weggezakt. We hebben heel de week wel oplapwerk gehad natuurlijk, over feiten gesproken maar ook de realiteit getoond. We hebben de spelers geconfronteerd met resultaten die ook wat minder waren. Zij kunnen dit aan en zijn klaar om beter te doen. Vandaag zagen we de echte Hong weer, van voor de interlandperiode. Zelfs op die positie. Hij kan overal spelen. Tissoudali? Stap voor stap gaat het beter. Fysiek is hij al redelijk goed. De dribbel zit er al terug in, alleen duurt het op het einde misschien net iets te lang. Maar toen Tarik hier kwam, was dat ook een opmerking. Hij heeft nood aan een meevaller, maar ik geloof dat die komt. Dit seizoen nog.”

Ondanks enkele fluitende fans bij de rust, dankte Vanhaezebrouck ook de fans. “Met name de harde kern heeft niet gezwegen. Die waren fantastisch. Ondanks interne en externe commentaar hebben ze getoond dat ze echte Buffalo’s zijn. Van hen kwam geen enkele verkeerde noot. Zij zien in wat wij dit jaar allemaal hebben meegemaakt. Hun bijdrage vandaag was zo welkom. Dank, ook voor al de rest die hier was. Maar zij, de harde kern, steken de vuur wel aan de lont. Daarom ook dat ik tijdens de rust zei – nadat we tactisch hadden bijgestuurd – dat de spelers iets moesten teruggeven aan hen.”