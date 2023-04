Tennisfenomeen Genie Bouchard wint nog eens een match, maar moet dan door het stof na pikante tweet: “Dit was onnodig”

In 2014 bereikte Bouchard op 20-jarige leeftijd haar hoogste WTA-ranking. Ze was toen de nummer vijf van de wereld. Niets leek een topcarrière in de weg te staan, maar toch gleed de Canadese ieder jaar wat verder weg op de ranking. In 2019 viel ze uit de top 100, nu moet ze het anno 2023 stellen met plek 325.

Begin dit jaar kreeg ze nog een wildcard voor de kwalificaties van de Australian Open, maar ook daar verloor ze meteen. Bouchard speelde sindsdien twee kleinere toernooien, maar plaatste zich verrassend voor de hoofdtabel van de Madrid Open. Daar versloeg de Canadese Dayana Yastremska in de eerste ronde met 6-7, 6-2 en 6-2.

Wat volgde was… een bijzondere tweet:

Bouchard verwees daarmee in eerste instantie naar haar Oekraïense opponente. Yastremska werd twee jaar geleden tijdelijk geschorst na een positieve test voor het gebruik van anabole steroïden, maar vrij snel vrijgesproken omdat ze volgens de ITF “geen schuld” had aan die positieve plas.

Maar Bouchard verwees ermee ook naar tennisicoon Maria Sharapova, tegen wie de Canadese in 2017 won… in Madrid. De Russin kwam toen net terug uit een dopingschorsing. “Voor mij is ze een bedrieger en zo’n personen zouden nooit nog mogen tennissen”, zei Bouchard destijds. “Het is zo oneerlijk voor al de rest, die wel de regels volgen en eerlijk zijn. Dit is een verkeerde boodschap voor jonge tennisspelers. Bedrieg de boel en we ontvangen je met open armen terug. Dat is fout.”

Maar de tweet van Bouchard viel bij velen in verkeerde aarde. Hij werd dan ook snel verwijderd en niet veel later volgden er excuses. “Het was een onnodig oordeel”, aldus de Canadese. “Hoewel ik altijd voor fair play gestaan heb, kende ik in deze niet alle feiten en wilde ik niemand kwetsen. Ik ga hard aan mezelf werken, zowel op als naast het tennisveld.”

Bouchard ging er overigens in de tweede ronde uit tegen de Italiaanse Martina Trevisan.