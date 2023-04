Genk Ladies blijft teleurgesteld achter na gelijkspel tegen Club Brugge

Na de zege in Gent afgelopen dinsdag was er geen vervolg voor KRC Genk Ladies tegen Club Brugge. Het bleef vrijdagavond in eigen huis steken op 2-2. Petry scoorde twee keer.

Om plek drie in het vizier te houden was winnen eigenlijk een must voor Genk Ladies. Voor eigen publiek lukte dat echter niet. Aan de rust stond het 0-0 maar na de pauze knalde Lisa Petry nochtans knap de 1-0 binnen. Ze zette zelf de aanval op, kapte haar tegenstander uit en werkte enig mooi af in de bovenhoek. KRC liet zich nadien echter ringeloren en kwam zelfs 1-2 achter. Opnieuw Petry voorkwam een ijskoude douche (2-2) met een mooie lob over de bezoekende keepster, al had Genk op meer gehoopt. Op de volgende speeldag treft het Standard, haar grootste uitdager voor die derde plek.