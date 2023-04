Perfectie: Telenet Giants Antwerp verovert met een 10 op 10 de poleposition voor de play-offs

Wat een prachtprestatie van Telenet Giants Antwerp. De Giants wonnen voor de tiende keer op een rij in Elite Gold en veroverden tevens de poleposition richting de Belgische play-offs. In de halve finale en eventueel finale genieten de Sinjoren van het belangrijke thuisvoordeel. Ferdinand Zylka was met 26 punten (6 op 7 driepunters) de uitblinker, Desonta Bradford lukte in de slotseconden de winnende punten. Als bekerwinnaar en dus met ongeslagen status in Elite Gold openen de Giants op 10 mei in de Lotto Arena de halve finale van de play-loffs.

In het eerste kwart bleven de Giants via vooral Ferdinand Zylka in de partij: 20-20. Defensief waren de Giants in het tweede schuifje niet op de afspraak.Deion Hammond scoorde driepunters voor ZZ Leiden, Telenet Giants Antwerp miste vrijworpen en waren snel op achtervolgen aangewezen: 29-27 en 34-27. De Nederlanders trokken, met een lichte push van de Nederlandse refs, na 39-30 met een 43-32 bonus richting kleedkamer.

Telenet Giants Antwerp startte de tweede helft met meer verdedigende intensiteit. Het tweede schuifje was dan ook voor de Sinjoren. Ferdinand Zylka bleef scoren en kreeg steun van Thijs De Ridder en Desonta Bradford. Quinten Smout en Brandon Anderson dropten belangrijke bommen en na drie kwarts flikkerde er een 59-53 achterstand op het bord voor de Sinjoren.

ZZ Leiden panikeerde in het slotkwart, maakte nog weinig klaar en de Giants toonden karakter. De arbitrage zat niet mee maar na 63-59 zette Thijs De Ridder bij 65-66 de Sinjoren op voorsprong. Wat volgde was een pure nagelbijter. ZZ Leiden had de zege bij 74-69 in het vizier. Met een ultieme eindjump en via Ferdinand Zylka en Desonta Bradford ging het uiteindelijk naar een 75-77 belangrijke Antwerpse overwinning.

ZZ Leiden-Telenet Giants Antwerp 75-77

Kwarts: 20-20, 23-12, 16-21, 16-24

Telenet Giants Antwerp: Anderson 7, Smout 3, Bradford 14, D’Espallier 0, De Ridder 9, Zylka 26 , Marinkovic 3, Rogiers 5, Mwema 4, Upshaw 6