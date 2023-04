Borussia Dortmund verspeelt dure punten in titelstrijd bij laagvlieger Bochum

De Borussen waren al snel op achtervolgen aangewezen door toedoen van Anthony Losilla (5.), maar rechtten direct erna de rug via Karim Adeyemi (7.). Ondanks de zee van speeltijd die er restte, slaagde de competitieleider er nadien niet meer in om afstand te nemen van de gastheer. Zowel Thomas Meunier als Julien Duranville ontbrak in de bezoekende selectie wegens blessureleed.

In de tussenstand van de Duitse hoogste voetbalafdeling telt koploper Dortmund nu 61 punten. Het kan eerste achtervolger Bayern München (59) zondag wel haasje-over zien doen mits een zege in eigen huis tegen rode lantaarn Hertha Berlijn.