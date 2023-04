NBA-ster Kevin Durant en Nike sluiten levenslange deal

NBA-ster Kevin Durant heeft een levenslange sponsordeal gesloten met Nike. Dat maakte beide partijen vrijdag bekend. De 34-jarige forward van de Phoenix Suns treedt daarmee in de voetsporen van Michael Jordan et LeBron James. “Een hele eer”, postte de Amerikaan op zijn sociale media.

Durant werd al sinds 2007 gesponsord door Nike. Dat jaar maakte hij zijn NBA-debuut voor de Seattle SuperSonics, dat een jaar later van eigenaar en naam veranderde en naar Oklahoma verhuisde. In 2016 ruilde Durant Oklahoma City Thunder voor Golden State Warriors. Drie jaar later tekende hij voor de Brooklyn Nets. In februari van dit jaar maakte hij een spraakmakende transfer naar Phoenix, waar hij een jaarsalaris van 43 miljoen euro opstrijkt. Met Golden State veroverde hij twee NBA-titels (2017, 2018), waarbij hij telkens MVP van de finale werd.

Nike bracht inmiddels vijftien modellen schoenen en sneakers op de markt die het label ‘KD’ dragen. De Nike KD 16 wordt deze zomer uitgebracht. Nike is ook een partner bij de filantropische projecten van de Durant Family Foundation. “Toen ik voor het eerst bij Nike tekende, had ik me nooit kunnen voorstellen waar dat toe ging leiden”, zegt Durant. “Samen hebben we uitstekend werk geleverd en ik kijk ernaar uit om die samenwerking voort te zetten.”