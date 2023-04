Even 106 gemiddeld gooien tegen de thuisfavoriet: Dimitri Van den Bergh overwint korte nacht en wint op dominante wijze

‘The DreamMaker’ had zich via de kwalificaties moeten plaatsen voor de zesde manche van de European Tour, in Leeuwarden. Daardoor moest hij vrijdag al aan de bak en niet, als reekshoofd, pas op zaterdag. Een klein probleem want Van den Bergh speelde donderdagavond nog Premier League in Leeds. En dan kreeg hij meteen dartsicoon en thuisfavoriet Raymond van Barneveld voor de kiezen. Geen probleem, dacht de Antwerpenaar. Hij gooide bijna 106 gemiddeld op weg naar een klinkende 6-3 overwinning tegen de vijfvoudige wereldkampioen.

“Raymond heeft vroeger nog tegen mij vader gespeeld, dus hij kent net als veel andere Nederlandse toppers mijn familie”, aldus Van den Bergh na afloop. “Dus ik kreeg wel meteen de zwaarste loting hier. Ik moest dus volledig gefocust zijn en deed alles wat ik moest doen. Hoe mijn ochtend was? Ja… Om 4u30 Engelse tijd ging mijn wekker af voor mijn vlucht vanuit Manchester. Ik heb onderweg en hier zo veel mogelijk geslapen en gerust. Gelukkig voelde ik me fit genoeg.”

Kim Huybrechts ging er in de eerste ronde uit in Leeuwarden. ‘The Hurricane’ verloor met 6-4 en een gemiddelde van 99.08 van oude rot Steve Beaton.