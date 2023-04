AA Gent veert toch weer recht en begint met overtuigende zege aan Europese play-offs

Twee weken nadat de Ghelamco Arena volliep voor de komst van West Ham zijn de Buffalo’s de gunst van het publiek al wat kwijt. Nog geen achtduizend man daagde op, er moeten weer zieltjes gewonnen worden. Ook intern zit er sinds het drama tegen KVO wat ruis op de lijn waarvoor resultaten – zoals altijd wanneer de trainer op een persconferentie van jetje geeft - de enige remedie zijn. Dat er vijf dagen na het drama tegen KVO de maat werd genomen van Westerlo, zal toch even weer voor rust zorgen.

Het zag er nochtans niet bijster goed uit bij de rust voor de thuisploeg. Ook in een meer dan halflege Ghelamco Arena weergalmen fluitende fans nog, zo bleek. Westerlo hees zich uit voor het halfuur op voorsprong. Fixelles dook in het gat tussen De Sart en Kums en mocht ongehinderd van zo’n twintig meter aanleggen. Nardi stond aan de grond genageld: 0-1. Ai Ai Gent. Echt verdiend kon die voorsprong nochtans niet genoemd worden.

Alleen uit de wedstrijdselectie sprak de gehavende staat van de Buffalo’s. Drie spelers van jong AA Gent op de bank maar ook Hong die moest inspringen als linkerwingback: het is veelzeggend. Alleen voorin, waar Orban baan moest ruimen voor Tissoudali, is er nog écht keuze. Uit het matchbegin viel echter niet op te maken dat AA Gent nog met de naweeën van een geweldige optater kampte. De thuisploeg toonde zin voor initiatief, had de bal, maar Westerlo-doelman Bolat kreeg simpelweg geen werk. Cuypers miste een kopbal, Kums en Tissoudali zagen pogingen geblokt. Dan oogde een deviatie voorlangs van Vaesen of een schot van Dierckx gevaarlijker.

© Maarten Straetemans / Isosport

Odjidja probeerde het eens van ver, net als De Sart, maar uit hun afstandsschoten sprak alleen wanhoop. Vooral bij Tissoudali groeide de frustratie. Dat hij vier weken na zijn comeback nog niet de oude is, zal niemand hem aanwrijven. Moeilijk, voor hemzelf, was het duidelijk wel. Zoals kort voor de rust, toen alleen Neustädter hem de weg naar doel nog versperde, maar hij de Rus niet voorbij geraakte. Net niet, telkenmale.

Zesde voor uitblinker Hong

Maar Westerlo deed na de voorsprong werkelijk niets meer en smeekte eigenlijk om een gelijkmaker. Dat het nog duurde tot de 53ste minuut, lag aan de slordigheden bij AA Gent. Tot Hong, de beste man bij Gent, een combinatie opzette met Cuypers en zijn zesde van de competitie binnentikte: 1-1. In geen tijd had de thuisploeg het tij gekeerd. Neustädter ontzette in de voeten van Kums die uithaalde. Zijn schot week lichtjes af op de Russische verdediger, waardoor Bolat ernaast grabbelde: 2-1. Het had meteen 3-1 moeten staan, maar Tissoudali zag zijn bevrijdende goal voor de lijn gekeerd door Reynolds.

© BELGA

Pas toen De Roeck op korte tijd vier (!) wissels doorvoerde, kwam er weer wat schwung bij de teleurstellende Kemphanen. Nene leek de 2-2 aan de voet te hebben op een goede omschakeling, maar zijn poging werd geblokt door een verdedigend ijzersterke Okumu. In het slot zaten ze bij Gent op hun tandvlees en werd er nog nauwelijks gevoetbald. De ingevallen Orban had een voorzet van Samoise moeten verzilveren, maar koppen is niet zijn sterkste kant. Schieten wel: enkele tellen later fusilleerde hij Bolat na prima doorkoppen van Cuypers: 3-1, de tiende competitiegoal voor de Nigeriaan.

Westerlo gaat zo door op zijn elan: het wist al vijf wedstrijden op rij niet meer te winnen. AA Gent krijgt een week om te herstellen, voor het naar Sclessin kijkt. Maar net als de lotgenoten in de Europe’s Play-off duimt het vooral zondag voor Antwerp, zodat dat barrageduel met de nummer vier straks niet meer nodig is.

-

AA Gent: Nardi; Piatkowski, Okumu, Torunarigha; Samoise, Kums, Odjidja 89‘ Fafana), De Sart, Hong; Cuypers, Tissoudali (76’ Orban)

Westerlo: Bolat; Reynolds, Neustädter, Tagir, De Cuyper; Dierckx (73’ Dorgeles), Fixelles, Van Eenoo (65’ Matsuo), Van den Keybus, Chadli (65’ Madsen); Vaesen (65’ Vetokele)

Doelpunten: 27’ Fixelles 0-1, 52’ Hong 1-1, 55’ Kums 2-1, 88‘ Orban 3-1

Gele kaarten: Fixelles, Tissoudali

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Jasper Vergoote