‘The masked singer’ tovert verraste winnaar uit het pak: “Toen ze mij vroegen, was mijn eerste gedachte: ben ik wel bekend genoeg?”

De derde editie van The masked singer toverde de eerste mannelijke winnaar uit het pak. Tot zijn eigen grote verbazing won Aaron Blommaert de finale van knuffel Champignon Miguel Wiels. De straffe stem Coely (Raaf) is derde geworden.

Zo, Aaron Blommaert (20) kan op vrijdagavond weer thuis blijven bij zijn ouders. De voorbije twaalf weken zorgde hij er altijd voor dat hij wel ergens bij een vriend was, om zo de lastige ben jij Tovenaar?-vragen thuis te vermijden.

Aaron in het tovenaarspak, zowel de speurders als kijkend Vlaanderen dachten al gauw in die richting. Voor Aaron was dat een geruststelling. “Toen ze me vroegen voor The masked singer was mijn eerste gedachte: ben ik daarvoor wel bekend genoeg? Wat als wanneer mijn masker valt de mensen me niet kennen? Okay, ik speel wel op veel platformen – ik zat in #LikeMe en speel in Familie, presenteer op VTM, ben dj op MNM –, maar anderzijds: ik kom pas kijken, dus zo breed ben ik nog niet bekend. Vandaar dat geruststellend gevoel toen mijn naam begon te vallen. Al had ik nooit gedacht te winnen.”

(lees verder onder de foto)

Winnaar Aaron Blommaert. — © VTM

Aaron is na Sandra Kim en Camille de eerste man die The masked singer wint. En aan présence ontbrak het hem daarin niet. Hij zal levenslang aanvragen blijven krijgen om zijn Tovenaar-heupslag nog eens te doen. “Vanaf die heupslag voelde ik me helemaal bevrijd op het podium. In het begin probeerde ik mijn stem nog wat te maskeren door bijvoorbeeld Grace Kelly van Mika mysterieus te zingen. Maar vanaf die heupslag en vooral de reactie die ik daarop zag bij speurders Karen (Damen, red.) en Julie (Van den Steen, red.), ben ik helemaal losgegaan.”

Aaron zal nog zeer lang als Tovenaar worden aangesproken. Maar het pak is hij wel kwijt. “Toch heb ik – ongewild – souvenirs meegenomen. De sokken die mijn enkels en polsen moesten verbergen, nam ik uit verstrooidheid altijd mee naar huis.”

Miguel Wiels

“Het zou zo oneerlijk zijn geweest, indien ik won”, zegt Miguel Wiels (50). “Hier moest een zanger winnen en zo is het gelukkig ook gebeurd.”

Wiels is toch maar mooi tweede geworden. Maar zo ziet hij dat zelf niet. “Mensen zijn voor dat pak gevallen, niet voor de stem erin. Let op, ik ben er zelf ook voor gevallen. Toen ze zeiden dat ik Champignon was, trok ik een vies bekje: Bah, zo’n druipende bosplant. Tot ik het pak zag en meteen besefte: wel cute, ik ga daar een blije, huppelende kleuter van maken. Het was ook de vroegere masked singer-presentator en mijn persoonlijke vriend Niels Destadsbader die me de tip gaf om van champignon een spring-in-’t-veld te maken. Blijf bewegen, ook wanneer je luistert naar de reacties van de speurders, had Niels gezegd.”

Miguel Wiels, alias Champignon. — © VTM

Was het een moment van verbijstering? Miguel Wiels weet niet meer waarom hij ‘ja’ zei tegen The masked singer. Vorig jaar hadden ze hem ook al gevraagd en dan was het categoriek nee. Omdat hij allerminst een zanger is. Toch zong hij niet vals of compleet buiten het tempo. “Komt misschien door mijn slimme liedjeskeuze”, zegt Wiels. “Als je op een feestje moet zingen, kies dan een nummer dat iedereen kent. Dan luisteren ze alleen naar de eerste zin en vanaf de tweede horen ze alleen nog maar zichzelf meezingen. Bij mijn We are the champions werkte dat trucje direct.” (lacht)

Ook thuis moest Miguel truukjes uithalen om niet door de mand te vallen. Zijn vrouw wist van zijn Champignon-schap, de kinderen niet. “Toen ik tegen mijn dochter moest zeggen dat ze niet mee mocht naar een zaterdagopdracht – The masked singer live in Antwerpen – brak mijn vaderhart toch.”

(lees verder onder de foto van Coely-Raaf)

Coely was 12 weken een raaf. — © VTM

Coely

Normaal, wanneer ze zingt, dan buigt ze haar nek naar achteren om diep adem te halen. Maar nu, me die ravenbek op haar hoofd en die vleugels in de nek, ging dat niet. “Ik heb mijn lichaam nieuwe dingen leren doen om in de beperking van dat pak toch te kunnen zingen”, vertelt Coely (29).

Ze zegt het zelf niet, maar de reacties op sociale media waren eensluidend: Coely was deze editie de beste stem. Ze werd ook al vrij vroeg herkend. “Toen de jury de eerste keer mijn naam zei, versteende ik. I was dying inside. Ik dacht: laat het hier en nu nog niet gedaan zijn. Gelukkig deemsterde mijn naam later weer weg.”

Coely schaterlacht terwijl ze het allemaal vertelt. En dat is mooi. Ze komt uit een lange depressie waarover ze vrijuit vertelde. Ook over haar therapie. Toch heeft ze haar deelname aan The masked singer niet eerst bij die therapeut afgetoetst. “Maar er zit zeker iets therapeutisch in. Het werpt je helemaal terug naar toen je tien jaar was en openstond voor elk zot avontuur.”

Voor Coely was het nog eens extra zot, omdat ze op het moment van The masked singer ook in de studio zat voor de opnames van haar tweede plaat, Alive. Ze zegt dat ze soms moest oppassen dat ze de gracieus klinkende kraai niet liet meezingen op haar Coely-cd.

Maar daarvoor liggen de liedjes ook ver genoeg uit elkaar. Coely op cd is hiphop, Coely als raaf was pop. Het beste van de pop. Ze zong Strong (London Grammar), Never gonna not dance again (Pink) en Skyfall (Adele). Telkens werden de speurders nog verder uit hun stoel geblazen. “En ikzelf ook”, zegt Coely, “al wil ik vooral eens de reactie van Adele op mijn Skyfall horen.”