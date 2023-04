Alle hoop op Lang en Skov Olsen: waarom duo van Club Brugge de Champions’ Play-offs kan beslissen

Wil Club Brugge een rol van betekenis spelen in de Champions’ Play-offs? Dan heeft het Noa Lang (23) én Andreas Skov Olsen (23) op hun best nodig. De sterren staan alvast gunstig. Lang is al een hele tijd op niveau en begint nu ook wedstrijden te beslissen, Skov Olsen is net op tijd terug na een zware periode vol blessureleed. “Ik zie hem elke week groeien, er zijn minder vraagtekens in zijn hoofd.”