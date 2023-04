Katy Perry verliest rechtszaak van Katie Perry

Katie Taylor maakt en verkoopt onder haar meisjesnaam Katie Perry kleding in Australië. Daar begon ze in 2007 mee, een jaar voordat de zangeres Katy Perry de hitlijsten bestormde. In 2008 liet ze het registeren als handelsmerk in het land. De zangeres probeerde dat nog te blokkeren en schakelde zelfs advocaten in om Katie Perry te doen stoppen, maar zag daar later toch van af.

De ontwerpster stapte in 2019 naar de rechter omdat de zangeres toch merchandise onder de naam Katy Perry verkocht. Volgens de rechter overschreed Katy Perry het handelsmerk toen ze jasjes, kersttruien, T-shirts, joggingbroeken en sjaals voor haar tournee in 2014 verkocht. Hoe veel Kitty Purry, het bedrijf van de zangeres, moet betalen aan de ontwerpster wordt volgende maand bepaald.

David tegen Goliath

Op haar website viert de ontwerpster haar overwinning en vergelijkt ze het met David tegen Goliath. “Niet alleen heb ik voor mezelf gevochten, maar ook voor kleine bedrijven in dit land”, zegt Katie Perry. “Velen daarvan zijn door vrouwen opgericht die het moeten opnemen tegen overzeese bedrijven die veel meer financiële macht hebben dan wij.”

Ze schrijf ook dat ze de afgelopen jaren is gepest en getreiterd. “Ik moest verdragen dat er kleinerende opmerkingen over mij werden gemaakt, terwijl ik met tranen in mijn ogen in de rechtbank zat”, zegt de ontwerpster. “Er is mij verteld dat ik naïef ben en een opportunist, maar dat zijn nu eenmaal eigenschappen van ondernemers die een startende onderneming van de grond proberen te krijgen.”