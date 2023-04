Gezondheid Brigitte Bardot gaat fel achteruit, en toch vlucht ze uit ziekenhuis

In zijn nieuwste nummer pakt het Franse boulevardblad France Dimanche uit met het nieuws dat Brigitte Bardot enkele weken geleden met spoed is opgenomen in het ziekenhuis van Toulon. De 88-jarige voormalige filmster werd met ernstige ademhalingsproblemen opgenomen op intensive care en de artsen hadden haar “drie weken revalidatie in het ziekenhuis” voorgeschreven. Maar volgens het weekblad pakte ze al na amper vier dagen haar koffers, tegen het advies van haar artsen in, en keerde ze terug naar haar villa La Madrague in Saint-Tropez, al 62 jaar haar toevluchtsoord. Haar gezondheidstoestand is nog altijd zeer fragiel, aldus France Dimanche: als gevolg van de ademhalingsmoeilijkheden en het zuurstoftekort in het bloed zou de filmlegende onder meer kampen met cognitieve stoornissen, waardoor ze ernstige belemmerd wordt in haar praten en schrijven.

Het is niet de eerste keer dat Bardot het advies van artsen in de wind slaat. Toen bij haar in 1984, op haar 48ste, borstkanker werd vastgesteld, weigerde ze resoluut de voorgeschreven behandeling met chemotherapie: “Toen ik borstkanker kreeg, was dat zeer moeilijk”, zei ze daarover in 2018 aan Paris Match. “Ik stond er alleen voor en had besloten alleen radiotherapie te ondergaan in plaats van die verschrikkelijke chemotherapie, om mijn haar niet te verliezen.” Toen hield ze haar ziekte geheim tot ze genezen verklaard werd.

Brigitte Bardot in 1956 in ‘Et Dieu créa la Femme’, de film die haar het imago van sekssymbool bezorgde. — © Cocinor

In 1973 zette Bardot een punt achter haar succesvolle filmcarrière: in de jaren 50 en 60 speelde ze in meer dan veertig films (waaronder Et dieu créa la Femme), werd op het Elysée ontvangen door president Charles de Gaulle en gaf gestalte aan ‘Marianne’, hét symbool van de Franse ‘vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid’. Over die eerste periode, van haar vijftiende tot de jaren 60, start op 8 mei eerstkomende op France 2 trouwens een biopic, die later ook op Netflix te zien zal zijn.

Na haar filmpensioen ruilde Bardot haar status van sekssymbool in voor die van fervente dierenrechtenactiviste. Maar het was vooral haar huwelijk met een gewezen adviseur en persoonlijke vriend van Jean-Marie Le Pen dat haar bakken kritiek opleverde om haar extreme standpunten tegen de islam. Ze werd ooit zelfs veroordeeld voor racisme. “Op de eerste plaats komt mijn engagement als dierenactiviste, en met wie ik in mijn privéleven omga, dat zijn mijn zaken”, zei ze ooit. “Het is niet op mijn leeftijd dat ik me nog zal laten muilkorven. Door niemand.” Blijkbaar ook niet door gespecialiseerde artsen.