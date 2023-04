Dierenasiel hoopt op recordaantal deelnemers tijdens de hondenwandeling in Gelinden

Vanaf 13 uur tot 15 uur kan men inschrijven voor een wandeling met de eigen hond aan 5 euro. Per ingeschreven hond is een verrassing voorzien. “Er zijn drie uitgestippelde wandelroutes voorzien, de kortste van 3,5 km is ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk. Door omstandigheden zijn wij voor deze hondenwandeling wij uitgeweken naar het Natuurhuis in Gelinden 54”, zegt voorzitter Philip Zurinckx. Er zijn demonstraties met speurhonden en er is doggy dance. Uiteraard zijn er dranken en versnaperingen voorzien. Inschrijven kan ter plaatse of vooraf via deze link.

De opbrengst gaat integraal naar het asiel.