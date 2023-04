Belgische vrouwen verslaan Frankrijk voor finaleplaats op EK squash

Het Belgische vrouwenteam heeft zich vrijdag op het EK squash in Helsinki geplaatst voor de finale. De Belgen versloegen Frankrijk met twee overwinningen tegen nul en nemen het zaterdagmiddag in de Finse hoofdstad op tegen Engeland, dat met 2-0 won van Wales.

De Belgen hadden slechts twee wedstrijden nodig om een plaats in de finale veilig te stellen. Nele Gillis (PSA-11) opende met een overwinning in vier sets (5-11, 11-5, 11-5, 11-9) tegen Melissa Alves (PSA-19). Haar zus Tinne (PSA-14) versloeg daarna Enora Villard (PSA-45) in drie sets (11-5, 11-3, 11-4) en diende daarmee de genadeslag toe. Het laatste duel van Chloé Crabbé (PSA-285) tegen Marie Stephan (PSA-50) hoefde dan ook niet meer gespeeld te worden.

Eerder op de dag slaagden de mannen er niet in om zich te plaatsen voor de finale in de tweede divisie. In de halve finale gingen zij met 3-0 onderuit tegen Tsjechië. Mats Raemen verloor van Victor Byrtus (11-6, 11-6, 11-4), Joeri Hapers ging onderuit tegen Martin Svec (11-6, 11-4, 11-4). Lowie Delbeke zag zijn partij gestaakt worden na twee sets (11-6, 11-7) tegen Daniel Mekbib, nadat het mathematisch niet meer mogelijk was om nog terug te komen. De wedstrijd van Harold Castiaux tegen Jakub Solnicky ging daarom niet door.

Zaterdagochtend spelen de Belgen nog om de derde plaats tegen Zweden, maar alleen de twee finalisten promoveren naar de eerste divisie.