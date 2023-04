Voedselbank moet ton aan voedsel weggooien nadat Eneco zonder waarschuwen stroom afsluit: “Hoe is het mogelijk?”

“Hoe is het mogelijk om zonder waarschuwing de stroom zo uit te schakelen?Zonder de vrijgevigheid van het naburige bedrijf zou het verlies nog veel groter zijn geweest. Dankzij hen konden we met een verlengsnoer we enkele vriezers weer aansluiten , waardoor we enkele tonnen goederen van de vuilnisbelt konden redden. We hebben gered wat we konden, maar ongeveer een ton diepvriesproducten is verloren gegaan”, zeggen de boze verantwoordelijken van Maison des familles aan RTBF.

Hoe dat kon gebeuren? Volgens Eneco omdat de facturen niet werden betaald. Wat niet wordt ontkend door de voedselbank met de regio van Doornik als werkingsgebied. Al hebben ze daar wel nooit een waarschuwing gekregen dat de stroom zou afgesloten worden. Dat klopt ook: de opzegging van het contract werd naar het oude adres van de vereniging gestuurd door distributeur Ores die de stroom effectief afsluit.