Italianen kunnen ChatGPT weer gebruiken na eerder verbod

ChatGPT, de chatrobot die werkt op basis van artificiële intelligentie, is opnieuw toegelaten in Italië. Enkele weken geleden was ChatGPT geblokkeerd in het Zuid-Europese land voor inbreuken op de wetgeving rond persoonsgegevens.

“ChatGPT is weer beschikbaar voor onze gebruikers in Italië”, aldus een woordvoerder van de Amerikaanse start-up OpenAI, de beheerder van de chatrobot. “We zijn verheugd hen weer welkom te heten en we blijven ons inzetten voor de bescherming van hun persoonsgegevens.”

De Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit had ChatGPT geblokkeerd omdat het de Europese regels niet respecteerde, onder meer omdat er geen systeem was om de leeftijd van minderjarige gebruikers te verifiëren. De regulator hekelde ook “het gebrek aan een rechtsgrondslag voor de massale verzameling en opslag van persoonlijke gegevens met als doel het ‘trainen’ van de algoritmes aan de basis van het platform”.

OpenAI zegt dat het aan de kritiek is tegemoetgekomen. Het geeft op zijn website onder meer informatie over hoe het gegevens verzamelt en er is een leeftijdsverificatie.

De Italiaanse regulator bevestigde dat er stappen zijn gezet om “de technologische vooruitgang te verzoenen met respect voor de rechten van mensen”.