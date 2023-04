Marc Brys denkt niet dat hij huurling Mandela Keita ooit nog terugziet bij OH Leuven: “Vermoed dat hij stap hogerop wil”

Eerder noemde hij het seizoen van OH Leuven al “mislukt” en “verloren”. Ondertussen is de evaluatie grondiger gemaakt en klinkt Marc Brys milder. Het mislopen van de play-offs blijft een grote teleurstelling, maar de OHL-trainer ziet heel wat parameters die aantonen dat dit het beste seizoen was sinds zijn aanstelling in Leuven.

Toen vorig weekend definitief duidelijk was dat OH Leuven naast de play-offs zou grijpen, zei Marc Brys ontgoocheld en enigszins cynisch dat het nu weer tijd zou zijn voor “enkele weken lekker doelloos trainen”. Ondertussen heeft die “doelloze” periode wat meer invulling gekregen.

Hoe lang blijven jullie nu nog bezig?

“Een week, met zaterdag de oefenwedstrijd tegen Feyenoord en woensdag eentje thuis tegen Brentford. Donderdag is er een barbecue voorzien en dan ronden we af. Alleen de gekwetsten blijven doortrainen, en de jongens met weinig minuten krijgen ook nog wat werk. Voor de rest is het twee weken vrij en daarna begint het conditionele verval, dus krijgen ze een programma mee.”

Vanwaar de keuze om nog tegen twee grote ploegen te oefenen?

“Als je in deze fase van het seizoen tegen Wachtebeke gaat spelen, zorgt dat voor weinig animo. Tegen grote namen spelen is aantrekkelijker. We willen enthousiasme aanwakkeren.”

Wanneer hernemen jullie?

“Op 8 juni. Normaal starten we zes weken voor de competitie, maar nu opteren we voor zeven weken.”

© Vel

Hebben jullie ondertussen de tijd gehad om het seizoen te evalueren?

“Ja, ik zal jullie een presentatie tonen die ik deze week ook aan de spelers ga tonen.”

Marc Brys haalt zijn laptop boven en toont een Powerpoint-presentatie met een hele lijst statistieken over het afgelopen seizoen. “We hebben 48 punten dit jaar. Vorig jaar waren dat er 41 en het jaar voordien 45. Ons balbezit was het ook het hoogst dit seizoen: 50 procent, tegenover 49 procent vorig jaar en 43 procent het jaar voordien. Als je naar de expected goals gaat kijken, scoren we vijfde hoogste van de hele competitie. Het was dus op vele vlakken een goed seizoen, maar de resultaten zijn niet echt gevolgd.”

Wat is er dan nodig om al die mooie cijfers die je nu toont ook in een goed klassement om te zetten?

“Als je de vijf punten die we laten liggen tegen Eupen erbij telt, staan we middenin de top acht. En verder komt het op efficiëntie aan, offensief en defensief. We hebben heel veel goeie aanvallen niet weten te besluiten.”

Er kunnen vier huurspelers terugkeren: Keita, Holzhauser, Sadzoute en Gamboa. Is er nog een toekomst voor hen bij OHL?

“We bekijken dat geval per geval. Op posities waar we al dubbel bezet zijn, heeft het geen zin om nog een derde man terug te halen. Als het van mij afhangt zie ik Mandela Keita heel graag terug, maar ik denk dat Antwerp hem wel zal willen. En ik denk dat hij zelf ook een stap hogerop zal willen, bij Antwerp of elders. Hij verdient dat.”

© BELGA

Vorige zomers was hier vaak de halve ploeg einde contract. Nu ligt bijna iedereen nog vast. Is het plan dan om met dezelfde kern verder te doen, plus enkele gerichte versterkingen?

“Inderdaad, al hebben we een paar spelers waarvoor er interesse is. Maar het opzet is absoluut niet om weer van scratch te beginnen. Je moet houden wat goed is.”

Mousa Tamari is einde contract, hebben jullie al een vervanger op het oog?

“Ik mag het hopen. Dat hij vertrekt, is geen geheim. Twee maanden geleden heb ik doorgegeven aan de scouting welke profielen ik nodig heb. Tegen volgende week wil ik duidelijkheid over wat er voorhanden is op de markt.”

Zijn er behalve op rechtsbuiten nog meer posities die hier absoluut nodig zijn? Een linksvoetige centrale verderdiger?

“Klopt.”

Ewoud Pletinckx en Louis Patris mikken op het EK U23. Blijven die doortrainen?

“Niks van. Die moeten rusten. Anders zul je zien dat ze geblesseerd geraken. Maar na die rust zullen zij wel sneller aan de slag gaan.”

Wat is de situatie met Kristian Malinov? Die komt al maanden niet meer aan de bak.

“Je kan één keer naast de pot pissen, maar geen drie keer. Ik moet een lijn aanhouden.”

Is er al een beslissing over de aankoopoptie van Mario Gonzalez?

“Dat zal de komende weken besproken moeten worden.”

Je gaat je vierde en laatste contractjaar in. Doe je het nog even graag?

“Absoluut, maar het is wel slopend. Een vrije dag bestaat bijna niet. Vorig jaar heb ik in mijn verlof 167 spelers bekeken. Gelukkig doe ik het nog graag. Elke dag als ik op het veld stap, denk ik: hier doe ik het voor.”

Loopt jouw carrière stilaan op haar einde of zie je jezelf nog tien jaar doorgaan?

“Als ik er tien jaar van maak, krijg ik problemen met mijn vrouw, maar toch zeker nog enkele jaren.”