Genk/Heusden-Zolder

Flyers, petten, Turks fruit en Turkse politici die even overvliegen voor een snel bezoek aan een café of een markt in een mijngemeente. De Turkse verkiezingsstrijd wordt in Heusden-Zolder of Genk even hard uitgevochten als in Istanboel. Maar de uitdagers van Erdogan durven zich wel niet zo uitbundig op te stellen als zijn aanhangers.