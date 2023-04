Duizenden Iraanse schoolmeisjes niet écht vergiftigd volgens geheime dienst: “Een geval van nationale hysterie”

In ruim honderd Iraanse scholen zouden al tienermeisjes vergiftigd zijn. — © SalamPix/ABACA

De Iraanse geheime dienst denkt niet dat een georganiseerd netwerk achter de mysterieuze golf van vergiftigingen bij schoolmeisjes zit. De dienst gaat wel uit van een nationale hysterie, klinkt het in een rapport waarover de Iraanse media vrijdag berichten.

Al maanden wordt Iran geteisterd door mysterieuze vergiftigingen op scholen. De eerste gevallen werden in november gemeld en intussen is er volgens Iraanse media sprake van duizenden incidenten.

De Iraanse geheime dienst zegt nu in het rapport dat de vergiftigingen niet het werk zijn van een georganiseerd netwerk van daders. Ook zijn sporen van pepperspray en stinkbommen gevonden, in plaats van giftige stoffen. De dienst zegt dat het veel meer om een nationale hysterie gaat. Het is niet mogelijk die verklaring op onafhankelijke wijze te controleren.

De geheime dienst beschuldigt ook vijanden van Iran, vooral Israël en de Verenigde Staten, ervan een rol te hebben gespeeld, om nog meer protesten in het land te veroorzaken en de regering onder druk te zetten. Enkele mensen zouden opgepakt zijn, maar details geeft het rapport niet. De dienst zegt ook dat de schoolmeisjes na enkele uren de ziekenhuizen konden verlaten.

In Iran kan het rapport sceptisch onthaald worden. Ouders en familieleden vinden dat de regering gefaald hebben.

De incidenten zetten de Iraanse regering nog verder onder druk nadat protesten naar aanleiding van de dood van Mahsa Amini, die op 16 september vorig jaar overleed nadat ze was opgepakt door de zedenpolitie, al resulteerden in de ergste politieke crisis sinds decennia in het land. De Iraanse autoriteiten onderdrukken met geweld de protesten. Critici denken ook dat de vergiftigingen wraak zijn voor de manifestaties.