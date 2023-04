22 personen aangehouden na grote politieoperatie in Charleroi en Luik

Bij de 44 gelijktijdige huiszoekingen woensdagochtend werden zeshonderd politiemensen ingezet. Dat hebben de federale gerechtelijke politie en het parket van Charleroi vrijdag op een persconferentie bekendgemaakt.

De actie vloeide niet voort uit informatie na ontcijfering van berichten verstuurd via SKY ECC, maar uit een meer dan een jaar lopend onderzoek.

Tweeënveertig huiszoekingen in Charleroi en twee andere in Luik leidden tot de arrestatie van enkele tientallen mensen in illegaal verblijf in de grootste politieoperatie van de federale gerechtelijke politie van Charleroi. Zeshonderd agenten werden in het veld ingezet. “Er was versterking van politiemensen uit Eupen, Brussel en speciale eenheden. We zijn erin geslaagd om alle huiszoekingsbevelen uit te voeren en tegelijkertijd de veiligheid van onze mannen en verdachten te waarborgen. Het was een van de grootste operatie in jaren in Wallonië”, aldus Eric Snoeck, directeur-generaal van de federale gerechtelijke politie.

Het onderzoek heeft geleid tot de ontdekking van twaalf cannabisplantages, waaronder tien in Charleroi. “Tweeëntwintig verdachten zijn aangehouden voor criminele organisatie, teelt en bezit van cannabis. Tegen sommigen werd ook wapenbezit weerhouden”, aldus procureur des konings Vincent Fiasse. Tien verdachten verschenen vrijdag voor de raadkamer van Charleroi, de twaalf anderen verschijnen dinsdag. Er waren ook zeventien administratieve maatregelen tot verwijdering wegens illegaal verblijf in het land.

Er werd meer dan 100.000 euro cash geld in beslag genomen naast enkele tientallen kilo’s cannabisbloemen en luxeproducten, waaronder veertien voertuigen, soms uit de zeer hoge prijsklasse. “Het onderzoek wordt voortgezet. Er zijn grote middelen ingezet en de resultaten mogen er zijn”, aldus het parket van Charleroi.