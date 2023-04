Aldi-medewerkster op staande voet ontslagen omdat ze wrap uit winkel nam zonder vooraf te betalen

Twaalf jaar dienst had ze, maar omdat assistent-manager Ludivine van het Aldi-filiaal in het Waalse Tamines een wrap uit de winkel nam zonder vooraf te betalen, werd ze op staande voet ontslaan.

Volgens de vakbond was de assistent-manager afgeleid en was ze van plan nog te betalen. Aldi België liet al noteren dat het warenhuis een strikt en zeer duidelijk arbeidsreglement heeft en dat diefstal, van welke aard dan ook, een ernstige fout is.

“Het was een fout, want ik heb de procedures niet gerespecteerd. Ik had op voorhand moeten betalen. Maar op geen enkele manier heb ik iets willen stelen”, getuigde de ontslagen werkneemster intussen op RTBF. “Ik heb nog nooit een opmerking of zelfs maar een berisping gehad. Voor mij is deze straf dan ook radicaal. Ik zou een degradatie hebben geaccepteerd. Maar op deze manier ontslagen worden, dat niet.”

Eigenlijk moest de vrouw niet eens op de werkvloer zijn omdat ze de diagnose van burn-out kreeg. Ze wilde haar collega’s van het filiaal echter niet in de problemen brengen met haar ziekte.