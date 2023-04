Maxime Gentges (rekstok) en Erika Pinxten (balk) halen finale tijdens WB turnen in Caïro

Maxime Gentges heeft zich vrijdag op de tweede dag van de wereldbeker turnen in het Egyptische Caïro gekwalificeerd voor de finale aan de rekstok, terwijl Erika Pinxten doorstootte naar de eindstrijd op de balk.

Nadat Gentges donderdag een dertiende plaats liet optekenen in de kwalificaties aan het paard met bogen, de discipline waarin hij Europees vicekampioen is, was hij goed voor een derde plaats aan de rekstok met een score van 14.000. Noa Kuavita volgde op de elfde positie met 13.1000 punten. De finale vindt zondag plaats om 14u00.

Aan de brug met gelijke leggers eindigde Nicolas Cuyle op de twaalfde stek met 13.300 punten, terwijl Luka Van den Keybus 29e werd met 10.933 punten.

Donderdag plaatste Cuyle zich voor de finale aan de ringen dankzij een vierde plaats in de kwalificaties met 14.533 punten. Die eindstrijd vindt zaterdag plaats om 14u00.

Nadat Pinxten zich al verzekerde van de finale aan de brug met ongelijke leggers (zaterdag om 14u), boekte ze eveneens een ticket voor de eindstrijd op de balk met een vierde plaats in de kwalificaties met 12.666 punten. Margaux Dandois turnde zich naar de 20e positie met 11.033 punten. De finale op de balk is voorzien op zondag om 14u00.