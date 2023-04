Hoe ‘saaie’ halve finale op WK snooker toch nog amusant werd: verkeerd scorebord, met twee aan tafel en een ‘re-rack’

Na twee sessies in de halve finales van het WK snooker tussen Mark Selby en Mark Allen staat het 7-6 in het voordeel viervoudig wereldkampioen Selby. De twee kemphanen moesten er vrijdagavond al na dertien frames mee ophouden, drie frames eerder dan gepland.

Er worden normaal acht frames per sessie gespeeld in de halve finales in The Crucible. Met in totaal dus maximaal vier sessies te spelen in een wedstrijd naar zeventien winnende frames. Maar om 20u00 staat de derde sessie tussen Luca Brecel en Si Jiahui gepland, en dus moesten Allen en Selby plaatsmaken. Dat deden ze op eerder ludieke wijze.

Na de eerste sessie stond het 5-3 in het voordeel van ‘The Pistol’ uit Noord-Ierland, maar viervoudig wereldkampioen Selby is vanavond dus op voorsprong gekomen: 7-6. Allen probeert al de hele wedstrijd de tactiek van ‘The Jester from Leicester’ zo goed mogelijk te kopiëren. Selby is een meester in het irriteren van zijn tegenstanders, door onder anderen lang na te denken voor een shot of overmatig defensief te snookeren. Maar omdat Selby ook gewoon een briljante snookerspeler is, profiteert hij nagenoeg elke keer van het kleinst denkbare foutje. Mede daardoor is hij nog steeds de enige die Ronnie O’Sullivan kon verslaan in een WK-finale.

Geen wonder dus dat de frames ellenlang duren. Zo dacht Allen op een bepaald moment bijna vier minuten lang na over een shot, vond er een zogenaamde ‘re-rack’ plaats (waarbij de tafel terug in de beginpositie gelegd wordt), en won de Noord-Ier een frame op de roze bal.

En dan was er ook nog een korte break omdat het scorebord in de zaal niet correct was. Zowel Allen als Selby zagen plots dat hun puntentotalen verkeerd waren, waarna er ingegrepen moest worden.