“Voor mij was het meteen duidelijk dat het ijsje Mc Flurry moest prijken op mijn wagen”, lacht Kristof Beckers, supervisor van de Lommelse vestiging. — © gvb

Lommel

Dat je de liefde voor je bedrijf kan uiten via een gepersonaliseerde nummerplaat, bewijzen ze bij McDonald’s in Lommel. Daar rijdt het managementteam rond met kentekens zoals MCFLURRY of HPPYMEAL.