Hij dacht er 3,5 minuut (!) over na, maar Mark Allen pakt dan uit met fenomenaal “shot van het WK snooker”

Terwijl Luca Brecel en Si Jiahui elkaar bekampen in de ene halve finale van het WK snooker, staan Mark Allen en Mark Selby tegenover elkaar in de andere. Een clash tussen de twee beste spelers van het voorbije seizoen.

Na de eerste sessie stond het 5-3 in het voordeel van ‘The Pistol’ uit Noord-Ierland, maar viervoudig wereldkampioen Selby is vanavond teruggekomen tot op gelijke hoogte: 6-6. Allen probeert al de hele wedstrijd de tactiek van ‘The Jester from Leicester’ zo goed mogelijk te kopiëren. Selby is een meester in het irriteren van zijn tegenstanders, door onder anderen lang na te denken voor een shot of overmatig defensief te snookeren. Maar omdat Selby ook gewoon een briljante snookerspeler is, profiteert hij nagenoeg elke keer van het kleinst denkbare foutje. Mede daardoor is hij nog steeds de enige die Ronnie O’Sullivan kon verslaan in een WK-finale.

‘Dat moet ik ook proberen’, moet Mark Allen gedacht hebben. Initieel met succes dus, want hij liep tot 6-3 uit in Sheffield. Tekenend daarvoor was een moment in het zevende frame. Selby had een fantastische ‘safety’ gespeeld en dus moest Allen straf uit de hoek komen om geen pot te laten liggen. Liefst 3,5 minuut lang dacht hij na over zijn shot, om vervolgens wat sommigen “de strafste bal van het WK” noemen te spelen.

Het shot van Allen werd zelfs tot in de puntjes geanalyseerd bij Sky Sports:

Allen had eerder nog al eens een tactisch frame naar zich toe getrokken. In het derde spelletje van de partij had hij net iets meer geduld dan Selby. Straf.