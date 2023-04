Miron Muslic mikt op eerste plaats in Europe play-offs met Cercle Brugge: “Voordeel dat we thuis mogen starten”

Hoe minder de buitenwereld rekening hield met Cercle in de top acht, hoe meer ze er bij groen-zwart gingen in geloven dat ze erbij konden zijn. Met succes want niet Anderlecht of Charleroi, maar Cercle speelt zaterdagmiddag tegen Standard de tweede match van de eerste speeldag in de Europe play-offs. Coach Miron Muslic wil alvast geen bijrol spelen.

Nog even terug naar vorige zondag en de Gaverbeek. Nadat Zulte Waregem was terug gekomen tot 2-2 en de 3-2 in de lucht hing, bracht Cercle het trio Marcelin, Abu Francis, Denkey in. Een luxe maar ook de noodzakelijke ingreep om de zege en de kwalificatie over de streep te trekken.

“Iedereen bij ons is belangrijk en we wisten dat de match in de laatste tien minuten zou beslist worden”, aldus Muslic. “Cercle verdient deze kwalificatie want we stegen van de laatste naar de achtste plaats en ook in de play-offs zullen we ambitieus zijn. We starten als achtste maar waarom zouden we niet proberen om vijfde en eerste in de poule te worden? Het is ook een meevaller voor ons dat we thuis mogen starten. Veel beter in elk geval dan voor 25000 man in Luik. Nu kunnen we thuis spelen voor ons groen-zwarte legioen. Onze fans waren de jongste weken fantastisch en hebben een enorme impact op de ploeg. Hoe ze ons aanmoedigden in Waregem was ronduit fantastisch en de emoties die los kwamen na de match zullen we nooit meer vergeten en eeuwig koesteren.”

Er werden zowat 3000 abonnementen en tickets verkocht. Cercle beleeft een topseizoen maar het kan dus nog een historisch seizoen worden. Ook voor de spelers die nu al felbegeerd zijn en szich de komende weken nog meer in de kijker kunnen spelen.

“Dat maakt deel uit van het proces bij Cercle”, aldus Muslic. “Wij willen jonge spelers ontwikkelen, ze beter maken en klaarstomen voor wie weet nog een hoger niveau.”

Van der Bruggen toch fit

Muslic heeft ook keuze zat wat betreft inzetbare spelers. Zelfs Hannes Van der Bruggen is fit. De middenvelder liep tegen Zulte Waregem een lichte hersenschudding op maar kon sinds donderdag weer voluit trainen. Emilio Kehrer was zes weken out maar traint nu alweer volop mee en zal bij de selectie zitten.

“Ik breek mij graag het hoofd over zo’n positieve problemen. De spelers knokken hard om in de ploeg te geraken en het is voor mij elke week een mooie uitdaging om de knopen door te hakken”, aldus Muslic tot slot.