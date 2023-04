210 lichamen van overleden migranten in Tunesië gevonden de laatste tien dagen

De voorbije tien dagen zijn in Tunesië 210 lichamen aangetroffen van migranten die probeerden via de Middellandse Zee Europa te bereiken. Dat laat de Tunesische kustwacht vrijdag weten.

“Volgens de eerste bevindingen zijn de doden, die aangetroffen werden tussen 18 april en 27 april, afkomstig uit Sub-Saharaans Afrika”, zegt de woordvoerder van de Nationale Kustwacht, Houssem Jbabli. Het belangrijkste ziekenhuis in de kustplaats Sfax in Tunesië, waar het grootste aantal lijken werd geborgen, zegt dat het moeilijk is om voor voldoende mortuaria te zorgen. Tunesië wordt nu beschouwd als het belangrijkste doorvoerland voor migranten op weg naar Italië, waarmee het het door oorlog verscheurde Libië voorbijstreeft.

Volgens het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben dit jaar al 40.856 mensen met bootjes de kust bereikt. Op hetzelfde moment vorig jaar waren dat er 10.188. Een stijgend aantal migranten probeert Tunesië te verlaten sinds president Kais Saied in februari had aangekondigd harder tegen hen te zullen optreden. Hij beschuldigde de migranten ervan geweld en misdaad het land binnen te brengen.

Sindsdien zijn de vijandelijkheden en racistische aanvallen toegenomen. De Tunesische autoriteiten hebben honderden mensen uit Sub-Saharaans Afrika gearresteerd. Door een verergerende economische crisis probeert ook een groeiend aantal Tunesiërs vanuit het Noord-Afrikaanse land naar Europa te migreren.