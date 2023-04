Afzien, voetbal zien, af en toe dollen met de concurrent: onze man zat met Remco en Roglic op (hoogte)hotel op Tenerife

Remco Evenepoel (23) kwam van zijn berg op Tenerife, zag en overwon. Maar opgelet: ook Primoz Roglic (33) legde zijn basis op het Canarische eiland. Meer zelfs, ze sliepen er drie weken lang in hetzelfde hotel. De twee grote Giro-favorieten onder één dak, hoe ging dat in zijn werk? We stuurden onze spion de Teide op. Bestemming Parador – allesbehalve het paradijs.