Wie op zaterdagen halt houdt bij Odette Lunettes in de Hoogstraat in Hasselt, maakt een goede kans om daar zaakvoerster Eline De Munck (35) aan te treffen. — © Boumediene Belbachir

Met haar brillenwinkel Odette Lunettes is Eline De Munck (35) klaar om “het grote Amerika” te veroveren. In ons land heeft De Munck onlangs een vestiging geopend in Hasselt, en heeft ze het hart ingenomen van regisseur Michaël Roskam (50). “Ik bewonder Michaël om zijn wijsheid”, zegt Eline. “Ik ken niemand zoals hij.”