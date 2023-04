Aprils hitterecord sneuvelt op Spaanse vasteland en in Portugal

Het was bakken donderdag in Cordoba. — © AFP

Op het Spaanse vasteland werd donderdag 38,8 graden Celsius gemeten in de zuidelijke stad Cordoba volgens voorlopige gegevens van het Spaanse meteorologische agentschap (Aemet). Dat is een absoluut temperatuurrecord voor de maand april. Het vorige record voor het Spaanse vasteland (38,6 graden) dateert uit 2011 en werd geregistreerd in de oostelijke stad Elche.

Het voorlopige cijfer moet volgens Aemet in de komende dagen nog bevestigd worden.

Het gaat niet om een absoluut record voor heel Spanje, want dat werd gemeten in 2013 op de Canarische Eilanden, met een verzengende 40,2 graden.

Hittegolf

Spanje beleeft deze week, net als buurland Portugal, een ongewoon vroege hittegolf, veroorzaakt door een massa warme, droge lucht uit Noord-Afrika. Er wordt verwacht dat de temperaturen vanaf dit weekend zullen dalen.

In buurland Portugal bereikte het kwik donderdag 36,9 graden, de hoogste temperatuur voor april in minstens 78 jaar, volgens gegevens van het nationale meteorologische instituut. In de buurt van het weerstation van Mora in het centrum van het land en op vijf andere centraal gelegen plaatsen werd het vorige record van 36 graden verbroken. Dat werd op 20 april 1945 gemeten in het noordoostelijk Pinhao, aldus het Portugese Instituut voor de Zee en de Atmosfeer (IPMA).

Volgens wetenschappers zijn de herhaalde hittegolven een ondubbelzinnig gevolg van de opwarming van de aarde en zullen deze hittegolven zich vermenigvuldigen, langer worden en intensiveren.