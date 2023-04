54-jarige vrouw sterft bij huisbrand in Lummen: “Ze is niet meer op tijd buiten geraakt”

Vrijdag heeft een korte maar felle woningbrand in de Linkhoutstraat in Lummen een tragische afloop gekend. De 54-jarige bewoonster Ingrid Copermans raakte wellicht niet op tijd buiten en liet het leven. “De brand is vanzelf gedoofd door een zuurstoftekort”, zegt Marc Ceyssens van de brandweer Zuid-West Limburg.

Vermoedelijk ontstond de brand al in de voormiddag, maar werd die pas uren later ontdekt. “Vlakbij de getroffen woning in onze straat met lintbebouwing wonen heel veel mensen, maar toch heeft niemand iets opgemerkt”, zegt een van de buren. “De vader van het slachtoffer kwam later op de dag op bezoek en raakte niet binnen. Hij heeft dan een andere dochter gebeld en die heeft Ingrid aangetroffen. Blijkbaar raakte de zus ook bevangen nadat ze de woning betrad.” De vrouw werd nog naar buiten gebracht en verzorgd door een mug-arts, maar alle hulp kwam te laat.

“Ingrids echtgenoot Johny Dehasque is een hardwerkende man. Hij was vrijdag dus niet aanwezig toen het vuur ontstond. Ze hadden samen twee dochters en vijf kleinkinderen. Het koppel had al heel wat tegenslag gekend. Ingrids moeder is ook op jonge leeftijd overleden. Ruim vier jaar geleden heeft het ook al eens gebrand op hun zolder”, zegt een buur.

Vanzelf gedoofd

“Het vuur ontstond in de living, maar de oorzaak is niet gekend”, zegt majoor Marc Ceyssens van brandweer Zuid-West Limburg. “Het moet kort maar hevig gebrand hebben. Er was allicht veel rookontwikkeling, maar omdat er geen ramen of deuren openstonden, is het vuur vanzelf gedoofd. De vrouw was blijkbaar niet goed ter been en is niet meer buiten geraakt. Toen wij arriveerden, was de woning al helemaal afgekoeld en was ook de rook verdwenen. Vermoedelijk was de vrouw al enkele uren overleden.”

“Het labo is ter plaatse gekomen voor verder onderzoek”, zegt Marijke Teunis van het parket Limburg. “Er is op dit moment geen sprake van verdachte elementen. Zaterdag zal er een autopsie worden uitgevoerd op het lichaam van de vrouw.”