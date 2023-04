VIDEO. Bijna angstaanjagend: peloton in de Ronde van Romandië knalt aan 110 kilometer per uur (!) naar beneden

Ethan Hayter won woensdag de tweede etappe in lijn van de Ronde van Romandië. Onderweg moesten er vier bergjes overwonnen worden en tijdens een van de afdaling ging het wel héél snel in het peloton. Een motor noteerde een topsnelheid van liefst 110 kilometer per uur...

“De hoogste snelheid waarmee ik ooit afdaalde, was 117 km/u”, zegt ex-prof Nicolas Roche als commentator bij Eurosport. “Dat was in een rit van de Ronde van Californië in 2012. Ik herinner me dat nog altijd omdat in die tijd de fietsen nog serieus schommelden. Het was een angstaanjagende ervaring op die brede banen toen met een voltallig peloton.”

De beelden: