Waalse regering trekt extra middelen uit voor door overstromingen getroffen gemeenten

Er komt een nieuwe steun van 40 miljoen euro voor de bouw van woningen in de getroffen gemeenten, via een trekkingsrecht voor gemeenten, OCMW’s en openbare huisvestingsmaatschappijen.

Daarnaast wordt een enveloppe van 82 miljoen euro vrijgemaakt voor de negen meest getroffen steden en gemeenten – Chaudfontaine, Esneux, Luik, Limbourg, Pepinster, Rochefort, Theux, Trooz en Verviers – om woningen te verwerven en af te breken in het kader van het risicobeheer van overstromingen.

In 2022 had de Waalse regering een globale financiering van 25 miljoen euro voorzien voor de getroffen gemeenten. “Maar rekening houdend met de nieuwe schattingen over de lokale behoeften voor de aankoop en afbraak van woningen hebben we beslist om de bedragen voor de getroffen gemeenten te verhogen”, verklaarde Waals minister van Ruimtelijke Ordening Willy Borsus (MR).

Voorts keurde de Waalse regering de lijst van 46 wederopbouwinterventies in de Vesdervallei goed voor een bedrag van 15 miljoen euro. Deze werken, die volgen op de eerste dringende herstellingen, starten in de komende weken aan de oevers van de Vesder en zijn zijrivieren, aldus minister van Milieu Celine Tellier (Ecolo). Ze herinnerde eraan dat in totaal 453 miljoen voorzien wordt voor het herstellen van de oevers en andere aanpassingen in het kader van het gewestelijke relanceplan.