Hoelang leef je nog na je pensioen? Dat hangt af van inkomen, opleiding en beroep

De levensverwachting is niet voor iedereen hetzelfde. Algemene hygiëne, welvaart en een goede gezondheidszorg zijn essentieel voor een lang leven, maar er zijn nog parameters die bepalen hoe lang, of kort, iemand mag verwachten te leven vanaf het pensioen. Onderzoekers Jeroen Kerkhof, Steven Vanduffel en Marco Feliciangeli van de VUB maakten voor het eerst de berekening op basis van een gedetailleerde dataset van Statbel.

Zo leven 65-jarige mannen die zich in de hoogste inkomenscategorie bevinden gemiddeld 3,9 jaar langer dan even oude mannen in de laagste inkomenscategorie. Voor vrouwen is het verschil tussen beide groepen 2,8 jaar. Ook opleiding speelt een rol. Een man met een diploma hoger onderwijs kan vanaf zijn 65 jaar gemiddeld op 1,8 extra jaren rekenen in vergelijking met een man die na het secundair niet verder studeerde. Voor vrouwen is het verschil 1,3 jaar.

Ook een huis kopen, een relatie hebben en het type job kan extra jaren opleveren. Het onderscheid is geen verrassing. Eerder onderzoek wees al meermaals op een gezondheidskloof tussen wie de financiële middelen en kennis heeft om gezond te leven, en wie niet.

Door de verschillen te becijferen, hopen de onderzoekers bij te dragen aan de pensioendiscussie. De overheid, maar ook private pensioenverzekeringen en -plannen kunnen daaruit dan lering trekken. Al te vaak gaan private aanbieders ervan uit dat iedereen lang zal leven. Voor iedereen liggen de prijzen dus even hoog. Met preciezere info kunnen ze mensen met een laag inkomen een voordeliger tarief aanbieden.