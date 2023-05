Philipsen en De Lie hervatten competitie als favorieten in Frankfurt

Philipsen zette op acht april een punt achter zijn voorjaar met een derde plaats in Parijs-Roubaix, De Lie eindigde drie dagen later nog als zevende in de Brabantse Pijl. Na een kleine pauze hervatten beide renners de competitie in deze Duitse klassieker waarin het, ondanks een best wel selectief parcours, bijna altijd uitdraait op een massaspurt. Makkelijk zal het zeker niet worden aangezien heel wat snelle jongens de wedstrijd in Frankfurt gebruiken als laatste opstapje richting Ronde van Italië. Conditioneel hebben die normalerwijs een streepje voor, getuige het resultaat van vorig jaar. De Lie werd toen zevende, Philipsen ‘slechts’ elfde. Maar Philipsen won de wedstrijd wel in 2021.

De top drie van vorig jaar - Sam Bennett, Fernando Gaviria en Alexander Kristoff - worden ook nu weer aangekondigd, ook Michael Matthews en Giacomo Nizzolo behoren zeker tot de favorieten.