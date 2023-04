Basketbalfenomeen Giannis Antetokounmpo gaat viraal met tirade op persconferentie: “Je stelde me vorig jaar exact dezelfde vraag...”

De Miami Heat plaatsten zich deze week verrassend voor de tweede ronde van de play-offs in de NBA. In het vijfde duel haalden ze het met 126-128 op bezoek bij de Milwaukee Bucks, waardoor ze met 4-1 doorstootten. Een stunt van formaat van de Heat en een gefaald seizoen voor de troepen superster Giannis Antetokounmpo. Of niet?

Vooral Jimmy Butler had een belangrijk aandeel in de verrassing van Miami. Hij nam zijn ploeg alweer op sleeptouw met 42 punten. Bij de Bucks sloot Antetokounmpo af met 38 punten en daarnaast ook nog eens 20 rebounds, maar dat was dus niet genoeg. Milwaukee had het reguliere seizoen als leider afgesloten in de Eastern Conference en werd ook dit seizoen weer gerekend bij de topfavorieten voor eindwinst in de NBA.

Een exit in de eerste ronde behoorde niet tot de verwachtingen en dus kreeg ‘The Greak Freak’ op de aansluitende persconferentie de vraag of hij dit seizoen inschat als een “gefaalde” campagne. Antetokounmpo zuchtte, greep zich naar de haren en stak een vlammend betoog af tegen de journalist in kwestie.

“Oh my God”, sakkert de Griekse MVP-kandidaat. “Je stelde me vorig jaar dezelfde vraag. Krijg jij elk jaar promotie op jouw werk? Nee, dus jouw werk is dan telkens een mislukking. Ja of nee? Nee, want je werkt elk jaar opnieuw richting een doel. Dat is een promotie krijgen of voor je gezin zorgen, wat dan ook. Dat is geen mislukking, dat zijn stappen naar succes. Michael Jordan speelde 15 jaar in de NBA en won zes titels. Waren de andere negen jaren dan een mislukking? Dus je stelt me de verkeerde vraag, er bestaat niet zoals als falen in sport.”

Antetokounmpo ging nog wat verder. “Er zijn alleen goeie en slechte dagen. Soms ga je dus succesvol zijn en soms niet. Op sommige dagen win jij en op sommige dagen niet, daar draait sport nu eenmaal om. Je kan niet altijd winnen. Dit jaar zullen andere winnen. Volgend seizoen gaan we terugkomen en hopen dat we het beter doen, en een titel winnen. Dus tussen 1971 en 2021 wonnen we (Milwaukee, red.) geen titel, dus dat was 50 jaar van falen? Nee, dat was het niet. Het waren stappen naar die ene die we wonnen.”

De beelden gingen als een lopend vuurtje rond op sociale media en werden intussen al miljoenen keren bekeken. Antetokoumpo kreeg bijzonder veel steun voor zijn woorden.