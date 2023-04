Inbrekers vernielen klaslokalen in Provinciale Technische School in Maasmechelen

De inbrekers drongen binnen in het PTS in Maasmechelen — © PTSMM

Maasmechelen

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn inbrekers binnengedrongen in het gebouw van de Provinciale Technische School op het Europaplein in Maasmechelen. Ze richtten er veel vernielingen aan. Een van de klaslokalen kon hierdoor vrijdag niet gebruikt worden.