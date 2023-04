Brussel

De Dag van de Arbeid is een feestdag die de socialisten van oudsher claimen. Je zal hen niet kunnen ontwijken, tenzij in Genk waar de O-parade de aandacht opzuigt of – al dan niet bewust – afleidt. Vroeger liep minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit) in Limburg rond op 1 mei, intussen doet ze dat in Mechelen.