Bananen zijn, met dank aan Tiktok, het populairste fruit maar hoe (on)gezond zijn ze eigenlijk?

Recente cijfers van het VLAM laten er geen twijfel over bestaan: bananen zijn hip. In 2022 at de Belg gemiddeld 7,7 kilogram bananen. Daarmee is het met stip het populairste fruit in België, zelfs onze eigen appels kunnen er niet aan tippen. Dat succes zou deels te wijten zijn aan Tiktok, waar duizend-en-een filmpjes circuleren die bananen de hemel in prijzen. Maar is het fruit ook echt zo miraculeus als sociale media doen uitschijnen?